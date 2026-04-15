Predložen pritvor Pranjiću, Šljivi i Ćoriću za ubistvo Metanovića: Satima ga tukli, pa ga bacili sa balkona na šestom spratu

Postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo predložili su Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću. Tužilaštvo KS ih sumnjiči za krivično djelo ubistvo na podmukao i okrutan način počinjeno u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.
Sumnjiče se da su od 12. do 13. aprila u stanu 36-godišnjaka Adnana Metanovića u sarajevskom naselju Dobrinja, više sati ga fizički zlostavljali, nanoseći mu povrede rukama, nogama, metalnom šipkom i kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu, nakon čega su ga, u bespomoćnom stanju, bacili sa balkona, sa šestog sprata sa visine od oko 19,5 metara.
Usljed zadobijenih povreda oštećeni je preminuo. Istraga u navedenom predmetu se nastavlja.
Prema informacijama "Avaza", jedan od osumnjičenih je kazao da su oni bili nadrogirani, odnosno da su vukli spid i pušili travu kada su došli u stan.
On je krivicu za premlaćivanje prebacio na drugu dvojicu osumnjičenih, kazao je da ih je pokušao zaustaviti, ali s obzirom na to kako su krvnički metalnim šipkama i kašikom za cipele tukli Metanovića, prepao se za vlastiti život.
Kazao je da je jedna od posljednjih scena koje se sjeća to da je Nikola udario Metanovića i da je od siline udarao pao na ormar. Rekao je da je on tada zaspao, pa mu nije poznato kako je Adnan Metanović nestao iz stana, na koji je način preminuo, da li ga je neko bacio, a da je saznao da je pronađeno tijelo ispred zgrade tek kada je policija ušla u stan.