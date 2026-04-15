Predložen pritvor Pranjiću, Šljivi i Ćoriću za ubistvo Metanovića: Satima ga tukli, pa ga bacili sa balkona na šestom spratu

Postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo predložili su Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću. Tužilaštvo KS ih sumnjiči za krivično djelo ubistvo na podmukao i okrutan način počinjeno u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

Sumnjiče se da su od 12. do 13. aprila u stanu 36-godišnjaka Adnana Metanovića u sarajevskom naselju Dobrinja, više sati ga fizički zlostavljali, nanoseći mu povrede rukama, nogama, metalnom šipkom i kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu, nakon čega su ga, u bespomoćnom stanju, bacili sa balkona, sa šestog sprata sa visine od oko 19,5 metara.