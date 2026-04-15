U Sarajevu uhapšen muškarac zbog izazivanja opće opasnosti

Policijski službenici PU Novo Sarajevo jučer su u 15 sati uhapsili muškarca A.J., rođen 1994. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu počinio krivična djela Izazivanje opće opasnosti (član 323. stav 1. KZ FBiH) i Oštećenje tuđe stvari (član 293. stav 1. istog Zakona).

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zdržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.