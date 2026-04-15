Detalji s ročišta trojki osumnjičenoj za ubistvo Adnana Metanovića: "Ja sam samo došao po drogu!"



U Kantonalnom sudu u Sarajevu pred sudijom Tinom Begtaševićem, održano je ročište po prijedlogu Tužilaštva KS za određivanje pritvora Nikoli Pranjiću, Dini Ćoriću i Arminu Šljivi zbog sumnje da su ubili Adnana Metanovića zvanog Švabo na Dobrinji.

Tužilac Saša Jovanović je ponovio da ostaje pri prijedlogu za određivanje pritvora u cijelosti.

Advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa Pranjića i Ćorića je kazao da je bio prisutan tokom iskaza u Tužilaštvu te da su obojica ponovili da nisu ubili Metanovića. Mehmedbašić je naveo da je njihov iskaz identičan.

- Oni su priznali da je bilo nasilničkog ponašanja, ali su negirali ubistvo. Mogu reći da je i treći osumnjičeni isto ponovio. Oni su dakle, priznali da su sjedili, da je bila žurka, ali da čak nisu primijetili da Metanovića nema. Nego da su od policije saznali da je mrtav odnosno da je izvršio samoubistvo – kazao je Mehmedbašić.

Trećeosumnjičeni Armin Šljivo se od njih trojice jedini obratio Sudu.

- Žao mi je što se ovo desilo. Meni je cilj bio samo da uzmem drogu a ne da ikog diramo, a kamoli nekog ubiti – kazao je Šljivo.

Odluka o pritvoru će biti donesena u zakonskom roku od 24 sata.