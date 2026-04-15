Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UVIĐAJ U TOKU

Tragedija na gradilištu: Pala dizalica, jedan radnik poginuo, drugi povrijeđen

Na mjesto nesreće odmah je upućen helikopter hitne pomoći koji je povrijeđenog prevezao u bolnicu

Nesreća u Samoboru. Matija Habljak/PIXSELL

M. Až.

15.4.2026

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu u Samoboru. Na mjesto nesreće odmah je upućen helikopter hitne pomoći koji je povrijeđenog prevezao u bolnicu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u srijedu u 14:45 sati.

- Na gradilištu je smrtno stradao zaposlenik, a o događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo - rekli su iz policije za 24sata.

Na teren su izašli i vatrogasci Vatrogasne jedinice Samobor.

Zapovjednik Mladen Žitković naveo je da je dizalica pala na dvije osobe.

- Dizalica je pala na dvoje ljudi, jedan čovjek je preminuo, drugi je povrijeđen i helikopterom prevezen u bolnicu. Vatrogasci su izašli na teren, ali nije bilo potrebe za izvlačenjem. Pružili smo tehničku pomoć i pomogli pri ukrcaju povrijeđenog u helikopter - rekao je Žitković.

Uviđaj je u toku, a više informacija bit će poznato nakon završetka istrage.

# NESREĆA
# GRADILIŠTE
# SAMOBOR
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.