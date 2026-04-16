Dojavljene bombe i u školama: Učenici evakuirani

U Kantonu Sarajevo jutros je bilo više dojavljenih bombi. Prijave su stigle u najmanje četiri osnovne i srednje škole, a prethodno je dojava stigla i u dva tržna centra.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, do sada su dojave o postavljenim bombama stigle u četiri škole i dva tržna centra, ali nisu iznosili detalje.

Osim u tržne centre Alta i SCC, dojave su stigle i u Srednju mašinsku tehničku školu, te osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" i "Vladislav Skarić", nezvanično saznajemo.

Učenici su evakuirani iz objekata gdje su stigle dojave, a policija provodi kontradiverzioni pregled.