Suđenje Mehmedagiću: Tužiteljica otkrila ko je imao uvid u spornu diplomu Osmice

Danas je nastavljeno izvođenje materijalnih dokaza Tužilaštva, koje je predočila tužiteljica Sanita Imamović. Pobrojat ćemo neke od dokaza koje je navela tužiteljica.

Pred Sudom Bosne i Hercegovine danas je održano ročište u predmetu protiv bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) Osmana Mehmedagića koji se tereti za falsifikovanje fakultetske diplome.

Kao dokaz broj 42 navodi se Akt Ministarstva vanjskih poslova BiH, Akt Ambasade SAD u Vašingtonu, Akt MVP BiH, potom Akt Ambasade BiH u Vašingtonu, kopija ekspedicionih listi o slanju pošte, potvrda DHL-a, kopija akata o pošiljci.

Odbrana Mehmedagića, advokat Nermin Mulalić imao je prigovor.

Tužiteljica je predočila 45-ti dokaz navodeći da odustaju od akta, te da ulažu popratni akt i Izvještaj SIPA-e o poduzetim mjerama i radnjama.

Dokaz broj 46. je Akt SIPA-e od 22.01.2024. godine, Izvještaj o mjerama i radnjama od 19.01.2024., koji nosi priloge dokumentacije na spisak studenata, pomenuvši i tabelarne preglede.

Problematični dokazi

Odbrana je imala prigovor na dokaz broj 46. Advokat Mulalić je izjavio da su problematični dokazi.

- Sporno je da je ovo rezultat vještačenja koje je problematično. Analizu može izvršiti samo Sud – ističe između ostalog Mulalić, dodajući da taj dokaz nema osnova da bude prihvaćen kao dokaz, te da je neupotrebljivo za Sud.

- Dokazi su izvučeni iz računara. Nalaze se u drugom formatu i bit će uloženi u sudski spis – kazala je tužiteljica.

Dokaz broj 49 je Dokument Vijeća ministara BiH s prilozima, prijedlog kandidata za imenovanje direktora OSA-e, biografija Osmana Mehmedagića, dio Aneksa Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Rješenje o imenovanju zamjenika OSA-e, Rješenje o imenovanju glavnog inspektora, Rješenje o razrješenju bivšeg direktora OSA-e, Dokument Parlamentarne skupštine BiH o dostavljanju mišljenja, mišljenje uz popratni akt.

Od 50-tog do 56 dokaza su već bili uloženi Sudu. Tužiteljica je pročitala i ostale dokaze. Broj 57 je dopis Tužilaštva BiH od 10.11.2024. Zajedničkoj komisiji nad radom OSA-e BiH, dokaz 58 Akt Zajedničke komisije nad radom OSA-e od 15.10.2024. uz odgovor sekretara, 59. dokaz Zajedničke komisije nad radom OSA-e od 19.12.2024.

Obrazložila je da je u dokazu 57 skidanje stepena tajnosti, odnosno da je Tužilaštvo tražilo ko je izvršio uvid u diplomu Mehmedagića, te je to, kako je navela tužiteljica bio Asim Sarajlić, koji je bio predložen kao svjedok.

Skidanje oznake stepena tajnosti

Branilac je istakao da Sarajlić nije bio saslušan. Dokaz 59 – referira se na zahtjev skidanja oznake stepena tajnosti.

Dokaz 60 je Zahtjev Tužilaštva BiH za dostavu dokaza o OSA-i da li je u evidenciji OSA-e evidentiran broj određenih akata, odnosno ima li oznaku stepena tajnosti. Dakle riječ je o diplomi Mehmedagića. Dokaz 61 je odgovor OSA-e BiH od 08.10.2024. OSA BiH je, kako kaže tužiteljica dostavila PS BiH nakon sjednice i lično je preuzeo optuženi i nije vratio u OSA-u.

Mulalić je prigovorio navodeći da se informacija iz institucije tretira kao materijalni dokaz.

Potom je tužiteljica nastavila s izvođenjem dokaza pomenuvši 62 dokaz koji se odnosi na Akt OSA-e BiH – popratni dokument od 17.10.2024. – Zahtjev Tužilaštva od 18.10.2024.; 63. dokaz je Zahtjev za skidanje stepena tajnosti; 64. dokaz je Akt OSA-e od 12.12.2024. Odluka o ukidanju oznake tajnosti.

Dokaz 65 je odgovor Američkog univerziteta na zahtjev za dostavljanje podataka. Tužilaštvo je tražilo kada je Mehmedagić upisan na fakultet.

Dokaz broj 66 je Popratni akt Tužilaštva zajedno sa zamolnicom za pružanje međunarodne pomoći Sjedinjenih Američkih Država, kojom prilikom su se obratili matičnom univerzitetu kako bi se vidjelo da li je Mehmedagić studirao.

Dokaz 67 je odgovor na zamolnicu Ministarstva pravde SAD, prilog na engleskom i BHS jezicima, gdje se navodi da nikad nije studirao na tom Univerzitetu.

Odbrana je imala prigovor na autentičnost, navodeći da ne znaju ko je komunicirao email-om.

Tužiteljica je objasnila da se radi o e-mailu zaprimljenom s pečatom Ministarstva pravde i potpis.

Poništenje diplome

Dokaz 68 Obavještenje Republičke Uprave za inspekcijske poslove RS da je nevažeći indeks na ime Osmana Mehmedagića, potom zapisnik Republičke Uprave za inspekcijske poslove RS o kontroli izvršenja rješenja, naloženo poništenje diplome.

Kao 69-ti dokaz, tužiteljica je navela Obavještenje Republičke Uprave za inspekcijske poslove RS uz ovjerenu kopiju presude Vrhovnog suda RS, u kojoj se navodi da se odbacuje tužba Osmana Mehmedagića. Nalazi se i povratnica o uručenju i knjiženju pošte RS od 14.10.2022.

Dokaz broj 70 je odgovor Univerziteta za poslovne studije, a vezano za zahtjev Tužilaštva da li je diploma i dalje poništena. Dokaz 71 je Izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona o izvršenom pregledu, Rješenje Općinskog suda u Tuzli. Tužilaštvo je navelo i da je uskraćen pristup pronalasku diplome, pa nisu mogli imati uvid o diplomi.

Dokaz broj 72 je dokument Porezne uprave FBiH s prilogom informacija i dokumentacija PU FBiH, obrasci GIP, gdje je svaka godina na pojedinačnom obrascu, a uloženo je pet obrazaca. Potom je tužiteljica iznijela i MIP, odnosno mjesečne izvještaje o isplaćenom plaćama, 2 za 2019., 12 za 2020., 12 za 2021., 12 za 2022. te 2 za 2023. godinu.