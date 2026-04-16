Oglasio se MUP Kantona Sarajevo: Obavljen je KDZ, dojava je bila lažna

Kontradiverzioni pregled u tržnom centru u ulici Franca Lehara, u Sarajevu je završen.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o lažnoj dojavi.

- Događaj je kvalifikovan kao krivično djelo Lažno prijavljivanje. Pregled u objektu u ulici Vrbanja još traje – potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Podsjećamo, kako je ranije „Avaz“ objavio, dojave o bombama stigle su danas u jutarnjim satima u tržnim centrima Sarajevo City Centar i Alta Shopping Centar u Sarajevu.