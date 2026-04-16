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U ALTA SHOPPING CENTRU

Oglasio se MUP Kantona Sarajevo: Obavljen je KDZ, dojava je bila lažna

Pregled u objektu u ulici Vrbanja još traje, potvrdila je Mersiha Novalić

Obavljen KDZ pregled - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.4.2026

Kontradiverzioni pregled u tržnom centru u ulici Franca Lehara, u Sarajevu je završen.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o lažnoj dojavi.

- Događaj je kvalifikovan kao krivično djelo Lažno prijavljivanje. Pregled u objektu u ulici Vrbanja još traje – potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Podsjećamo, kako je ranije „Avaz“ objavio, dojave o bombama stigle su danas u jutarnjim satima u tržnim centrima Sarajevo City Centar i Alta Shopping Centar u Sarajevu.

- - Zaprimljen je isti email na različite adrese medija i institucija, a koji se odnosi na ta dva tržna centra. Postupljeno je po protokolu za ovakve situacije - provjera vjerodostojnosti sadržaja i stanja na terenu – ranije je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.

# SCC
# ALTA SHOPPING CENTAR
# KDZ PREGLED
# SARAJEVO
# MUP KS
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