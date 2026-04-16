Potvrđena optužnica protiv Amara Zulića i drugih optuženih zbog trgovine narkoticima u Sarajevu

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Amara Zulića (1984), Vedada Drece (1984), Mirze Bajrića (1981), Davora Đurđevića (1982) i Mirze Zulića (1989) zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga počinjeno u sastavu grupe i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Optuženi se terete da su od oktobra 2024. godine do polovine marta 2025. godine, na području Kantona Sarajevo djelovali kao organizirana grupa s ciljem neovlaštenog nabavljanja, držanja i prodaje opojnih droga.

Prema navodima iz optužnice, organizator grupe bio je Amar Zulić, koji je koordinirao aktivnosti članova, usmjeravao kupce i preuzimao novac od prodaje. Članovi grupe su se bavili distribucijom droge cannabis i kokain.

Za skladištenje i distribuciju cannabisa korištene su prostorije jedne sportske kladionice u sarajevskom naselju Breka, gdje su se članovi grupe svakodnevno okupljali. Droga je skrivana u prostoru za hidrant i kod aparata za kafu, odakle su je dalje prodavali krajnjim korisnicima.

Optuženi Amar Zulić imao je vodeću ulogu u organizaciji i nadzoru, dok su ostali članovi vršili nabavku, transport i prodaju opojnih droga. Prodaja je vršena kako u prostorijama kladionice, tako i na drugim lokacijama, uz prethodni dogovor s kupcima putem telefona. Drogu su skrivali i u stambenim objektima koje su koristili članovi grupe.

Postupajuća tužiteljica je za glavni pretres predložila sudu saslušanje 27 svjedoka, osam vještaka za droge i toksikološka vještačenja, te kriminalističku tehniku i forenziku. Također, provedena su biološka vještačenje i posebne istražne radnje koje su trajale oko tri mjeseca. Planirano je i izvođenje oko 300 materijalnih dokaza.