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SARAJEVO

Drama u tramvaju na Čengić Vili: Napadnuto dijete!?

Kako javljaju čitatelji „Avaza“ u tramvaju na Čengić Vili došlo je do incidenta, navodno je napadnuto dijete

S lica mjesta. Avaz

B. Pezo

16.4.2026

Kako javljaju čitatelji „Avaza“ u tramvaju na Čengić Vili došlo je do incidenta, navodno je napadnuto dijete.

Kako dalje saznajemo, napadač je pobjegao, saobraćaj je zaustavljen, a čeka se dolazak policije.

Uskoro opširnije...

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
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