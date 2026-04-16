Drama u tramvaju na Čengić Vili: Napadnuto dijete!?

Kako javljaju čitatelji „Avaza“ u tramvaju na Čengić Vili došlo je do incidenta, navodno je napadnuto dijete.
Kako dalje saznajemo, napadač je pobjegao, saobraćaj je zaustavljen, a čeka se dolazak policije.
Uskoro opširnije...
SARAJEVO
Kako javljaju čitatelji „Avaza“ u tramvaju na Čengić Vili došlo je do incidenta, navodno je napadnuto dijete
S lica mjesta. Avaz
Kako javljaju čitatelji „Avaza“ u tramvaju na Čengić Vili došlo je do incidenta, navodno je napadnuto dijete.
Kako dalje saznajemo, napadač je pobjegao, saobraćaj je zaustavljen, a čeka se dolazak policije.
Uskoro opširnije...
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ZLOUPOTREBA RESURSA
JULSKO IZNENAĐENJE