Video / Haos na Čengić Vili: Napadnutu žensku osobu odvezla Hitna pomoć, policija na terenu

U tramvaju na Čengić Vili danas je došlo do incidenta u kojem je, prema navodima čitatelja "Avaza", napadnuta ženska osoba.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći
S lica mjesta. Avaz
U tramvaju na Čengić Vili danas je došlo do incidenta u kojem je, prema navodima čitatelja "Avaza", napadnuta ženska osoba.
Kako saznaje "Avaz", osoba koja se dovodi u vezu s napadom pobjegla je s mjesta događaja.
Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći. Povrijeđena osoba prevezena je kolima Hitne pomoći na daljnje zbrinjavanje.
Okolnosti incidenta za sada nisu u potpunosti poznate, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija.
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