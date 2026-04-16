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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Haos na Čengić Vili: Napadnutu žensku osobu odvezla Hitna pomoć, policija na terenu

Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći

S lica mjesta. Avaz

B. Pezo

16.4.2026

U tramvaju na Čengić Vili danas je došlo do incidenta u kojem je, prema navodima čitatelja "Avaza", napadnuta ženska osoba.

Kako saznaje "Avaz", osoba koja se dovodi u vezu s napadom pobjegla je s mjesta događaja.

Na lice mjesta brzo su stigli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći. Povrijeđena osoba prevezena je kolima Hitne pomoći na daljnje zbrinjavanje.

Okolnosti incidenta za sada nisu u potpunosti poznate, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija.

# ČENGIĆ VILA
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
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