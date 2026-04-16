Ženska osoba napadnuta u tramvaju zbog mačke koju je držala u transporteru za kućne ljubimce

Pravi haos nastao je danas u tramvaju u sarajevskom naselju Čengić Vila.

Kako je portal "Avaza" prvi objavio, u tramvaju je napadnuta ženska osoba.

"Avaz" saznaje da je osoba napadnuta zbog mačke koja se nalazila u transporteru za kućne ljubimce. Prvo je uslijedila verbalna rasprava, a onda je ženska osoba udarena.

Osoba koja je udarila djevojku pobjegla je iz tramvaja u smjeru Dolac Malte.