Ženska osoba napadnuta u tramvaju zbog mačke koju je držala u transporteru za kućne ljubimce

Pravi haos nastao je danas u tramvaju u sarajevskom naselju Čengić Vila.
ČENGIĆ VILA
Hitna pomoć je odvezla povrijeđenu osobu, a tramvajski saobraćaj je potpuno obustavljen
Haos u tramvaju. Avaz
Pravi haos nastao je danas u tramvaju u sarajevskom naselju Čengić Vila.
Kako je portal "Avaza" prvi objavio, u tramvaju je napadnuta ženska osoba.
"Avaz" saznaje da je osoba napadnuta zbog mačke koja se nalazila u transporteru za kućne ljubimce. Prvo je uslijedila verbalna rasprava, a onda je ženska osoba udarena.
Osoba koja je udarila djevojku pobjegla je iz tramvaja u smjeru Dolac Malte.
Brzo je na lice mjesta izašla ekipa policije, kao i Hitna pomoć.
Hitna pomoć je odvezla povrijeđenu osobu, a tramvajski saobraćaj je potpuno obustavljen.
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