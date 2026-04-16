Tragedija: U eksploziji poginuli dječak, djevojčica i otac

Jeziva eksplozija plinske boce dogodila se danas, 16. aprila oko 12:55 sati u stanu u Mališevu kod Prištine, gdje su, prema prvim informacijama, život izgubili otac i dvoje djece.

Kako prenose lokalni mediji, glasnogovornik kosovske policije za region Đakovice Ljumni Graišta potvrdio je da su među stradalima dječak i djevojčica uzrasta devet i jedanaest godina, kao i njihov 30-godišnji otac.

Uzrok ove nesreće još nije zvanično potvrđen, ali se pretpostavlja da je do eksplozije došlo uslijed detonacije plinske boce u stambenom prostoru.

Nakon snažne eksplozije izbio je požar koji je dodatno zakomplikovao situaciju, ali su vatrogasne ekipe brzom intervencijom uspjele staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njeno širenje na susjedne stanove i objekte, prenosi IndexOnline.

Na mjestu nesreće u toku je uviđaj, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja, uključujući i tačan uzrok eksplozije.