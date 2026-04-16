Užas u Brezi: Osmogodišnjak teško povrijeđen na neispravnom igralištu

- Igralište je tek nakon nesreće ograđeno trakom upozorenja - naveo je roditelj.

Prema njegovim navodima, incident se desio oko 12 sati tokom spuštanja niz tobogan, za koji tvrdi da je bio vidno oštećen. Tom prilikom dijete je zadobilo tešku povredu prsta, a na mjestu događaja ostali su tragovi krvi.

Redakciji portala "Avaza" obratio se zabrinuti roditelj nakon nesreće koja se danas dogodila na dječijem igralištu u Brezi, gdje je povrijeđen njegov osmogodišnji sin.

Dječak je hitno prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari razmatrali mogućnost amputacije povrijeđenog prsta. Nakon toga upućen je u Sarajevo, gdje je podvrgnut operativnom zahvatu s ciljem spašavanja prsta. Ishod operacije i buduća funkcija prsta zasad su neizvjesni.

Posljedica neodgovornosti

Roditelj naglašava da se, prema njegovom mišljenju, ne radi o nesretnom slučaju, već o posljedici neodržavanja i neodgovornosti.

- Ovo nije samo nesretan slučaj, ovo je direktan rezultat nemara i neodgovornosti prema našim najmlađim - upozorio je.

Otvoreno je i pitanje odgovornosti nadležnih zbog stanja dječijih igrališta.

- Kako je moguće da sprava na dječijem igralištu bude u ovakvom stanju i da niko ne reaguje na vrijeme? - upitao je roditelj, dodajući da ovakvi propusti ozbiljno ugrožavaju sigurnost djece.

Apel načelniku

Na kraju je uputio apel načelniku i nadležnim službama da hitno reaguju i izvrše detaljnu kontrolu svih dječijih igrališta u Brezi.

- Neispravne sprave moraju biti odmah uklonjene ili zatvorene, jer igrališta ne smiju biti mjesta gdje djeca zadobijaju teške i trajne povrede - poručio je.

Iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da je u 11:45 sati Policijska stanica Breza obaviještena da je maloljetna osoba zadobila povredu na igralištu u ulici Alije Izetbegovića.

- O svemu navedenom je obaviješten tužilac. Također, obaviještena je i komunalna inspekcija, a igralište je privremeno zatvoreno - saopćili su iz policije.