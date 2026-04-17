Užas u BiH: Na pruzi pronađeno tijelo muškarca

Na željezničkoj pruzi na relaciji Stanari-Doboj pronađeno je tijelo muškarca.

Iz PU Doboj saopšteno je da je PS Stanari jučer oko 17:40 prijavljeno da je na željezničkoj pruzi na relaciji Stanari-Doboj na području Stanara pronađeno tijelo nepoznate osobe.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Stanari uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj, prilikom čega je utvrđen identitet osobe.

Tijelo navedene osobe prevezeno u Zavod za sudsku medicinu u Banjaluku radi vršenja obdukcije, a policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti navedenog događaja.