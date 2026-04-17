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MUP KS

Uhapšen muškarac koji je jučer napao žensku osobu u tramvaju zbog mačke

Izvršenim alkotestiranjem kod 43-godišnjaka je utvrđeno prisustvo od 1,98 promila alkohola u organizmu

Napadnuta ženska osoba u tramvaju. Avaz

Dž. R.

17.4.2026

U tramvaju na Čengić Vili jučer je došlo do incidenta u kojem je, prema navodima čitatelja "Avaza", napadnuta ženska osoba, a pripadnici MUP-a KS priveli su osumnjičenog.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se desio zbog mačke u transporteru.

- Dana 16.04.2026. godine u 22,20 sati, policijski službenici PU Novo Sarajevo lišili su slobode M.F., rođen 1983. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje (član 362. stav 1. KZ FBiH). Imenovani se sumnjiči da je pomenutog dana u 15,25 sati, u tramvaju, na tramvajskom stajalištu Čengić Vila, fizički napao žensku osobu, nanijevši joj lakše tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara u KCUS - potvrđeno je iz MUP-a KS.

Izvršenim alkotestiranjem kod 43-godišnjaka je utvrđeno prisustvo od 1,98 promila alkohola u organizmu.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanie osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada - dodaju iz MUP-a KS.

# NAPAD
# ČENGIĆ VILA
# TRAMVAJ
# MAČKA
# MUP KS
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