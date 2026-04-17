Zaplijenjeni marihuana i heroin u Posušju

Intenzivno radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Posušje, jučer su u 20:00 sati u Ulici Ante Starčevića u Posušju, prilikom izlaska iz autobusa zaustavili i legitimirali osobu B.P. (1979.) iz Mostara, te je prilikom kontrole kod istoga pronađena određena količina smeđe praškaste tvari koja svojim svojstvima podsjeća na opojnu drogu tipa “heroin”, kao i određenu količinu zelene biljne materije koja svojim svojstvima podsjeća na opojnu drogu tipa “marihuana”.

Policijski službenici PU Posušje su sukladno zakonskim propisima izuzeli navedene predmete, te će po kompletiranju predmeta protiv B.P. Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkom uputiti izvještaj o počinjenom kaznenom djelu “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” iz članka 239. KZ FBiH.