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Dojava o bombi u Općoj bolnici, ovo je dio sadržaja jezivog maila: "Danas je stvarno taj dan gdje ubijamo nedužne pacijente"

Donesena je odluka da neće biti rađena evakuacija pacijenata i medicinara, nego samo kontradiverzioni pregled

Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Armin Durgut / Pixsell

S. S.

17.4.2026

Nakon maila o postavljenjim eksplozivnim napravama u Zenici i prijetnjama likvidacijom uposlenici MUP-a KS, u popodnevnim satima na mail brojnih redakcija i institucija je stigao mail u kojem se navodi da je bomba postavljena i u Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Donesena je odluka da neće biti rađena evakuacija pacijenata i medicinara, nego samo kontradiverzioni pregled.

- Ostavili smo vam 2 Peroksidna Eksploziva (HMTD) od 3kg, i danas je stvarno taj dan gde ubijamo neduzne pacijente i gde rusimo celu zgradu sa njima - dio je poruke.

Podsjećamo, jučer su dojavljene bombe u školama u Sarajevu, kao i u dva tržna centra, a sve su se ispostavile kao lažne.

# OPĆA BOLNICA "PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ"
# SARAJEVO
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