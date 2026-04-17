Dojava o bombi u Općoj bolnici, ovo je dio sadržaja jezivog maila: "Danas je stvarno taj dan gdje ubijamo nedužne pacijente"

Nakon maila o postavljenjim eksplozivnim napravama u Zenici i prijetnjama likvidacijom uposlenici MUP-a KS, u popodnevnim satima na mail brojnih redakcija i institucija je stigao mail u kojem se navodi da je bomba postavljena i u Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Donesena je odluka da neće biti rađena evakuacija pacijenata i medicinara, nego samo kontradiverzioni pregled.

- Ostavili smo vam 2 Peroksidna Eksploziva (HMTD) od 3kg, i danas je stvarno taj dan gde ubijamo neduzne pacijente i gde rusimo celu zgradu sa njima - dio je poruke.

Podsjećamo, jučer su dojavljene bombe u školama u Sarajevu, kao i u dva tržna centra, a sve su se ispostavile kao lažne.