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KANTONALNI SUD U BIHAĆU

Potvrđena optužnica protiv Elmedina Omerinovića iz Bosanske Krupe zbog pokušaja ubistva

Tužilaštvo je optužnicom predložilo i da se prema Omerinoviću izrekne sigurnosna mjera oduzimanja noža

Kantonalni sud u Bihaću. FENA

M. Až.

17.4.2026

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Elmedina Omerinovića  (24) zbog postojanja osnovane sumnje da je, u mjesecu julu 2025. godine, pokušao usmrtiti jedno lice.

Optuženi je ispred jednog trgovačkog centra u Bosanskoj Krupi iz svog vozila uzeo nož sa gumenom drškom dužine oko 220 mm i istim jednom licu nanio tri ubodne rane u predjelu prednje strane trbuha, od kojih jedna predstavlja tešku tjelesnu povredu. Navedenom je prethodio verbalni i fizički sukob između istih.

Tužilaštvo je optužnicom predložilo i da se prema Omerinoviću izrekne sigurnosna mjera oduzimanja noža sa gumenom drškom koji je upotrebljen za nanošenje opisanih povreda.

# BOSANSKA KRUPA
# POKUŠAJ UBISTVA
# KANTONALNI SUD U BIHAĆU
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