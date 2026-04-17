Potvrđena optužnica protiv Elmedina Omerinovića iz Bosanske Krupe zbog pokušaja ubistva

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Elmedina Omerinovića (24) zbog postojanja osnovane sumnje da je, u mjesecu julu 2025. godine, pokušao usmrtiti jedno lice.

Optuženi je ispred jednog trgovačkog centra u Bosanskoj Krupi iz svog vozila uzeo nož sa gumenom drškom dužine oko 220 mm i istim jednom licu nanio tri ubodne rane u predjelu prednje strane trbuha, od kojih jedna predstavlja tešku tjelesnu povredu. Navedenom je prethodio verbalni i fizički sukob između istih.

Tužilaštvo je optužnicom predložilo i da se prema Omerinoviću izrekne sigurnosna mjera oduzimanja noža sa gumenom drškom koji je upotrebljen za nanošenje opisanih povreda.