Policija uhapsila muškarca koji je postavio eksplozivnu napravu ispod vozila u Gacku

Pripadnici Policijske stanice Gacko nekoliko sati nakon prijave identifikovali su i uhapsili osobu inicijala D. K. iz Gacka, zbog sumnje da je počinila krivična djela izazivanje opće opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, saopćeno je iz Policijske uprave Trebinje.

Policiji je jutros u 9:40 sati prijavljeno da je ispod jednog automobila u Gacku pronađena ručna bomba.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje izvršili uviđaj.

Daljim operativnim radom utvrđeno je da se u vezu s ovim slučajem dovodi osumnjičeni D. K., nakon čega su izvršeni pretresi lokacija i vozila koje koristi.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju naložilo je policiji da preduzme sve potrebne mjere i radnje radi dokumentovanja krivičnih djela izazivanje opće opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, navedeno je u saopćenju.