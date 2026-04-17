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Policija uhapsila muškarca koji je postavio eksplozivnu napravu ispod vozila u Gacku

Policiji je jutros u 9:40 sati prijavljeno da je ispod jednog automobila u Gacku pronađena ručna bomba

Policija Trebinje. Facebook

B. A.

17.4.2026

Pripadnici Policijske stanice Gacko nekoliko sati nakon prijave identifikovali su i uhapsili osobu inicijala D. K. iz Gacka, zbog sumnje da je počinila krivična djela izazivanje opće opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, saopćeno je iz Policijske uprave Trebinje.

Policiji je jutros u 9:40 sati prijavljeno da je ispod jednog automobila u Gacku pronađena ručna bomba.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje izvršili uviđaj.

Daljim operativnim radom utvrđeno je da se u vezu s ovim slučajem dovodi osumnjičeni D. K., nakon čega su izvršeni pretresi lokacija i vozila koje koristi.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju naložilo je policiji da preduzme sve potrebne mjere i radnje radi dokumentovanja krivičnih djela izazivanje opće opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, navedeno je u saopćenju.

# OSUMNJIČENI
# KRIVIČNO DJELO
# EKSPLOZIVNA NAPRAVA
# GACKO
# HAPŠENJE
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