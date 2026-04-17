Drama na svadbi u bh. gradu: Ošamario nevjestu pa nokautirao brata

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv A.A. iz Bijeljine zbog sumnje da je na svadbi fizički napao članove svoje porodice – ošamario nevjestu Z.M., a zatim udarcem šakom u glavu oborio brata D.B.

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina optuženom na teret stavlja krivično djelo nasilje u porodici.

U optužnici se navodi da se incident dogodio 10. juna 2023. godine u dvorištu porodične kuće, gdje je R.A. organizovala svadbu za svoju unuku A.E.

- Primjenom nasilja optuženi je ugrozio tjelesni integritet članova svoje porodice tako što je fizički napao nevjestu Z.M. udarivši je otvorenom šakom u glavu. Od udarca ona je pala i zadobila lakše povrede potkoljenice i koljena - navodi se u optužnici.

Optuženi se, kako se dodaje, nije zaustavio na tome, već je potom napao i svog brata D.B., s kojim je prethodno imao verbalni sukob.

- Brata je zatvorenom šakom udario u glavu, uslijed čega je D.B. pao na tlo. Zadobio je lakše povrede usne, kao i podliv čeono-tjemene regije - stoji u optužnici, piše ATV.

Ukoliko mu se dokaže krivnja, optuženom prijeti novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.