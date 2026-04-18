Osuđena državljanka BiH: Primala socijalnu pomoć dok se bavila prostitucijom

Državljanka Bosne i Hercegovine danas je pred Regionalnim sudom u Tirolu osuđena zbog prevare, jer je primala socijalnu pomoć za nezaposlene dok se u isto vrijeme ilegalno bavila prostitucijom.

Prema navodima medija, riječ je o ženi rođenoj u Tirolu, ali s državljanstvom Bosne i Hercegovine. Duži period bila je prijavljena kao nezaposlena, na osnovu čega je ostvarivala pravo na socijalnu pomoć. Istovremeno, bilo je poznato da se bavi ilegalnom prostitucijom, što je potvrđeno nakon što ju je razotkrio inspektor u civilu, zbog čega je i završila pred sudom.

Neprijavljeno ostvarivanje prihoda, ilegalna prostitucija i primanje socijalnih naknada trajali su više od godinu dana, sve dok nije “nasjela na mamac” policijskog istražitelja. Koliki su bili njeni stvarni prihodi nije utvrđeno, prenose Nezavisne.

– Znate kako, u tom poslu kojim se ona bavila nije baš da se vode poslovne knjige pa da se znaju prihodi – rekao je njen advokat na sudu.

Neposredno prije početka suđenja optužena je vratila 8.000 eura Zavodu za zapošljavanje (ukupno je traženo oko 16.000 eura), kao i 2.000 eura Fondu zdravstvenog osiguranja (ÖGK), čime je šteta djelimično nadoknađena. Tokom postupka izjavila je da se više ne bavi prostitucijom.

Osim prevare vezane za socijalna davanja, dodatnu pažnju izazvao je njen brak s 28-godišnjim Austrijancem porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je sumnjalo da je riječ o fiktivnom braku sklopljenom radi dobijanja boravišne dozvole. Optužena je to negirala, tvrdeći da se poznaju još iz djetinjstva. Prema njenim riječima, oboje su bili razočarani u prethodne partnere, pa je iz „osvete“ nastala iskrena ljubav.

– Vjenčali smo se iz ljubavi – rekla je.

Brak se ubrzo raspao, a razvod je već u pripremi. Do optužbi je, kako se navodi, došlo nakon što je jednom klijentu spomenula „brak iz koristi“, ali je tokom suđenja izjavila da je to bila laž jer nije željela otkrivati detalje iz privatnog života.

Zbog teške prevare izrečena joj je kazna zatvora u trajanju od 14 mjeseci, uz dodatnih šest mjeseci iz ranije presude. Istovremeno, oslobođena je optužbi koje su se odnosile na fiktivni brak.