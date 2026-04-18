Uhapšeno 20 osoba u velikoj policijskoj akciji, četvero predato u Tužilaštvo ZDK zbog droge i oružja

Četiri osobe predate su u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a koje su uhapšene u velikoj policijskoj akciji “Piramida”, saznaje “Avaz”.
Kako je za “Avaz” potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, radi se o licima A.A., rođeno 1994. godine, iz Visokog, B.A., rođena 2003.godine, iz Visokog, L.V., rođen 1994. godine, iz Visokog i B.L., rođena 1986. godine, iz Visokog.
Policijska saradnja
- Ostala lica su puštena iz pritvora – potvrđeno nam je iz MUP-a ZDK.
Velika policijska akcija sprovedena je 16.04.2026. godine, a pretresi su izvršeni na čak 24 lokacije.
Kako je ranije potvrđeno iz MUP-a ZDK, ovu akciju su sprovodili Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije Policijskom upravom Istočno Sarajevo.
Aktivnosti u okviru akcije "Piramida" poduzete su u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te se postupalo po naredbama Općinskog suda u Visokom.
Različiti predmeti
Šesnaest pretresa je izvršeno na području Visokog, 6 pretresa na području Breze, 1 pretres na području Sarajeva i 1 pretres na području Istočnog Sarajeva.
- Cilj akcije je lišenje slobode lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja. Prilikom navedenih pretresa pronađena je određena količina opojne droge, novac, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u daljnjem postupku. Pretresi objekata i lica na navedenim lokacijama su vršeni s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kao i lociranja i lišenja slobode lica koja se sumnjiče za izvršenje navedenih krivičnih djela - navedeno je iz MUP-a ZDK ranije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK 16.04.2026. saopćilo je da je 20 osoba bilo stavljeno pod kontrolu i uhapšeno. Riječ je o osobama: A.A., rođen 1994. godine, iz Visokog, B.A., rođena 2003. godine, iz Visokog, A.E., rođen 1992. godine, iz Visokog, H.E., rođen 1987. godine, iz Visokog, S.A., rođen 1985. godine, iz Visokog, L.A., rođen 1991. godine, iz Visokog, T.-Z.K., rođen 1979. godine, iz Visokog, L.V., rođen 1994. godine, iz Visokog, B.L., rođena 1986. godine, iz Visokog, B.E., rođen 1997. godine, iz Visokog.
Također, slobode su bili lišeni i D.N., rođen 1985. godine, iz Breze, H.H., rođen 1993. godine, iz Breze, M.E., rođen 1999. godine, iz Breze, Š.S., rođen 1985. godine, iz Breze, V.M., rođena 1996. godine, iz Istočnog Sarajeva, A.A., rođen 1992. godine, iz Sarajeva, I.M., rođen 2006. godine, iz Visokog, S.E., rođen 1990. godine, iz Visokog, H.M., rođen 1984. godine, iz Visokog, M.M., rođen 2003. godine, iz Breze. Za licem O.M., rođen 1986. godine, iz Visokog se intenzivno traga. Uhapšene osobe bile su na kriminalističkoj obradi.