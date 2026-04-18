Uhapšeno 20 osoba u velikoj policijskoj akciji, četvero predato u Tužilaštvo ZDK zbog droge i oružja

Četiri osobe predate su u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a koje su uhapšene u velikoj policijskoj akciji “Piramida”, saznaje “Avaz”.

Kako je za “Avaz” potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, radi se o licima A.A., rođeno 1994. godine, iz Visokog, B.A., rođena 2003.godine, iz Visokog, L.V., rođen 1994. godine, iz Visokog i B.L., rođena 1986. godine, iz Visokog.

Policijska saradnja

- Ostala lica su puštena iz pritvora – potvrđeno nam je iz MUP-a ZDK.

Velika policijska akcija sprovedena je 16.04.2026. godine, a pretresi su izvršeni na čak 24 lokacije.

Kako je ranije potvrđeno iz MUP-a ZDK, ovu akciju su sprovodili Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije Policijskom upravom Istočno Sarajevo.