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UVIĐAJ ZAVRŠEN

Pogledajte snimak požara u Tuzli: Tri automobila uništena u vatri

Možemo potvrditi da je u 03:30 ujutru prijavljeno da su zapaljena tri putnička vozila u ulici Albina Herljevića, rečeno je za "Avaz"

Požar u Tuzli. Avaz

Piše: Amila Ovčina

18.4.2026

Tri vozila izgorjela su tokom noći na području Slatine, u Tuzli, a kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za "Avaz", uviđaj je završen. 

- Imamo zaprimljenu informaciju. Možemo potvrditi da je u 03:30 ujutru prijavljeno da su zapaljena tri putnička vozila u ulici Albina Herljevića – potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Avaz“.

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# MUP TK
# AUTOMOBIL
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