Pogledajte snimak požara u Tuzli: Tri automobila uništena u vatri

Tri vozila izgorjela su tokom noći na području Slatine, u Tuzli, a kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za "Avaz", uviđaj je završen.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
UVIĐAJ ZAVRŠEN
Možemo potvrditi da je u 03:30 ujutru prijavljeno da su zapaljena tri putnička vozila u ulici Albina Herljevića, rečeno je za "Avaz"
Požar u Tuzli. Avaz
Tri vozila izgorjela su tokom noći na području Slatine, u Tuzli, a kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za "Avaz", uviđaj je završen.
- Imamo zaprimljenu informaciju. Možemo potvrditi da je u 03:30 ujutru prijavljeno da su zapaljena tri putnička vozila u ulici Albina Herljevića – potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Avaz“.
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