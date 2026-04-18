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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Tragedija kod Doboja: Motociklista poginuo na autoputu

Uviđaj još uvijek traje dok je na mjestu događaja dežurni tužilac.

MUP RS. Siniša Pašalić / Ringier

M. Až.

18.4.2026

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu 9. januar na području Doboja, poginuo je motociklista.

- Na autoputu na području grada Doboja, danas 18.04.2026. godine, oko 15.05 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motocikl marke Kavasaki, kojim je upravljalo lice inicijala M. K. sa područja grada Doboja.

U ovoj saobraćajnoj nesreći osoba inicijala M. K. smrtno je stradala na licu mjesta - saopšteno je iz policije.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istragu vodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# DOBOJ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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