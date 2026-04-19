Detalji s ročišta za pokušaj ubistva u Ilijašu: Osumnjičeni negirao da je namjerno udario osobu automobilom

Ročište za određivanje pritvora muškarcu O.M. (1998) iz Ilijaša održano je danas pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, a vezano za “Ubistvo u pokušaju”.

Kako je za “Avaz” potvrdio advokat Omar Mehmedbašić, muškarac O.M. negirao je da je namjerno udario osobu automobilom.

- Odluku o pritvoru sutra će donijeti sud - kazao je Mehmedbašić.

Policijski službenici Policijske uprave Ilijaš 17.04.2026. godine uhapsili su O.M. u 21:30 sati.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju iz člana 166/28. KZ FBiH na štetu S.Š. (1975) iz Ilijaša.

Osumnjičeni se tereti da je istog dana na području Ilijaša kao pješaka udario S.Š. putničkim motornim vozilom, u namjeri da ga liši života, kojom prilikom je S.Š. zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, te je zadržan na KCUS na daljem liječenju.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je rukovodio uviđajem, koji su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a lišeni slobode je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom tužioca nastavljaju daljnji rad na ovom predmetu, saopćeno je jučer iz MUP-a KS.