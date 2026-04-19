Šta se dešava u ulici Semira Frašte: Oštećenja vozila, paljevine automobila, više požara

U sarajevskom naselju Alipašino Polje u noći sa subote na nedjelju oštećeno je više vozila.

Na njima su oštećena stakla, a istom naselju, u ulici Semira Frašte prethodnih dana desilo se i nekoliko paljevina.

- Dana 18.4.2026. oko 2:15 sati obaviještena je PU Novi Grad, da je na parking prostoru u ulici Semira Frašte bb, područje općine Novi Grad, došlo do požara na vozilu marke Volvo, vlasništvo I.D., iz Bugojna, koji se proširio na drugo parkirano putničko motorno vozilo također marke Volvo, vlasništvo pravnog lica iz Sarajeva. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave, požar ugapšen u 2:25 od strane PVJ-Kantona Sarajevo, na vozilima nastupila materijalna šteta dok povrijeđenih lica nije bilo. O navedenom obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva KS, koji je naložio da se lice mjesta osigura, a uviđaj izvrši od strane uviđajne ekipe MUP-a KS u prisustvu vještaka PPZ struke - navodi se u biltenu MUP-a KS.

Također, prije nekoliko dana je izbio požar na smetljarniku u neboderu ulici Semira Frašte 4, a isti dan je ispred te zgrade zapaljen i namještaj.