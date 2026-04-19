Teška nesreća na autoputu Doboj - Banja Luka: Saobraćaj potpuno obustavljen, pojedini vozači voze u suprotnom smjeru

Zbog teške saobraćajne nesreće koja se dogodila oko 13 sati na autoputu Doboj – Banja Luka, saobraćaj je u potpunosti obustavljen na dionici Prnjavor - Banja Luka.

Kako je potvrđeno iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), u nesreći su učestvovali putnički automobil i motocikl. Zbog ovog udesa, kao i policijskog uviđaja koji je u toku, saobraćaj na ovom dijelu autoputa potpuno je zaustavljen.

Nastala situacija dovela je do potpunog kolapsa na cesti. Prema Banja Luci formirane su duge kolone vozila, a na terenu se bilježe i izuzetno opasne scene.

Pojedini vozači, pokušavajući izbjeći višesatno čekanje, okreću vozila na autoputu i kreću se u suprotnom smjeru, čime direktno ugrožavaju i vlastitu sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, strpljenje, kao i korištenje alternativnih putnih pravaca dok se policijski uviđaj ne okonča i saobraćaj na ovoj dionici ne normalizuje.