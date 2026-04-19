Brčko: Uhapšena osoba zbog sumnje da je seksualno iskoristila dijete

U Brčkom je uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je počinila krivično djelo "spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina".

Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prijavljeno je 16. aprila 2026. godine da se tokom dužeg vremenskog perioda vrši navedeno krivično djelo.

Nakon prijave poduzete su istražne radnje, pri čemu je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je krivično djelo počinjeno.

Slobode je lišena osoba za koju se sumnja da je seksualno iskorištavala dijete, a Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine upućen je prijedlog za određivanje pritvora.

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, iz nadležnih institucija nisu saopćeni dodatni detalji o ovom slučaju, kako bi se zaštitio identitet djeteta.