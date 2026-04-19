Požar u stanu na Dobrinji, vatrogasci na terenu

U sarajevskom naselju Dobrinja večeras je, oko 20 sati, izbio požar u stanu koji se nalazi u potkrovlju zgrade u ulici Miroslava Krleže.

- Dvije ekipe su na terenu - potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Za sada nema informacija o povrijeđenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara.

Očekuje se da će više detalja biti poznato naknadno.