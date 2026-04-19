Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Požar u stanu na Dobrinji, vatrogasci na terenu

U sarajevskom naselju Dobrinja večeras je, oko 20 sati, izbio požar u stanu koji se nalazi u potkrovlju zgrade u ulici Miroslava Krleže

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Vatrogasci na terenu - Avaz
Piše: Amila Ovčina

19.4.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja večeras je, oko 20 sati, izbio požar u stanu koji se nalazi u potkrovlju zgrade u ulici Miroslava Krleže.

- Dvije ekipe su na terenu - potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Za sada nema informacija o povrijeđenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara.

Očekuje se da će više detalja biti poznato naknadno.

# POŽAR
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.