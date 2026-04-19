Video / Veliki broj vatrogasaca na Dobrinji: Pogledajte kako izgleda stan nakon požara, stanari evakuirani

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Miroslava Krleže, večeras je izbio požar na stambenom objektu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu.
PARKING NA DOBRINJI
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Svi stanari zgrade su pravovremeno evakuirani, čime je izbjegnuta veća opasnost po ljudske živote
U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Miroslava Krleže, večeras je izbio požar na stambenom objektu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu.
Vatra je izbila u stanu na posljednjem spratu zgrade, nakon čega su pripadnici vatrogasnih jedinica u kratkom roku stigli na lice mjesta i lokalizovali požar, spriječivši njegovo dalje širenje na ostatak objekta.
S lica mjesta. A. Ovčina / Avaz
Svi stanari zgrade su pravovremeno evakuirani, čime je izbjegnuta veća opasnost po ljudske živote.
Na terenu je prisutna i policija koja osigurava područje i reguliše pristup.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, niti o uzroku izbijanja požara.
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