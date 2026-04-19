Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Veliki broj vatrogasaca na Dobrinji: Pogledajte kako izgleda stan nakon požara, stanari evakuirani

Svi stanari zgrade su pravovremeno evakuirani, čime je izbjegnuta veća opasnost po ljudske živote

Sarajevo: Gorio stan - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
Piše: Amila Ovčina

19.4.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Miroslava Krleže, večeras je izbio požar na stambenom objektu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu.

Vatra je izbila u stanu na posljednjem spratu zgrade, nakon čega su pripadnici vatrogasnih jedinica u kratkom roku stigli na lice mjesta i lokalizovali požar, spriječivši njegovo dalje širenje na ostatak objekta.

S lica mjesta. A. Ovčina / Avaz

Svi stanari zgrade su pravovremeno evakuirani, čime je izbjegnuta veća opasnost po ljudske živote.

Na terenu je prisutna i policija koja osigurava područje i reguliše pristup.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, niti o uzroku izbijanja požara.

# POŽAR
# DOBRINJA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.