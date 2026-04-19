Video / Veliki broj vatrogasaca na Dobrinji: Pogledajte kako izgleda stan nakon požara, stanari evakuirani

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Miroslava Krleže, večeras je izbio požar na stambenom objektu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu.

Vatra je izbila u stanu na posljednjem spratu zgrade, nakon čega su pripadnici vatrogasnih jedinica u kratkom roku stigli na lice mjesta i lokalizovali požar, spriječivši njegovo dalje širenje na ostatak objekta.

S lica mjesta . A. Ovčina / Avaz