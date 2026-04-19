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UVIĐAJ U TOKU

Teška nesreća u Gračanici: Sudarila se dva motocikla i automobil, dvije osobe povrijeđene

Povrijeđeni su prebačeni na UKC Tuzla

Nesreća u Gračanici. Tuzlanski.ba

H. Čalić

19.4.2026

Policijskoj stanici Gračanica prijavljeno je večeras oko 19:50 sati da se na magistralnom putu M-4, kod Ingo City Centra, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva motocikla i putnički automobil.

Prema informacijama iz Policijske uprave Gračanica, u ovoj nesreći dvije osobe su zadobile tjelesne povrede te su upućene na Univerzitetski klinički centar u Tuzli radi ukazivanja medicinske pomoći.

Na mjestu događaja obavlja se uviđaj, a više informacija o okolnostima nesreće očekuje se naknadno.

# GRAČANICA
# NESREĆA
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