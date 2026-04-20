U Sudu BiH iznošenje završnih riječi u tri predmeta za ratne zločine

Pred Sudom Bosne i Hercegovine je tokom ove sedmice zakazano iznošenje završnih riječi na suđenjima za ratne zločine počinjene u Prijedoru, Tesliću i Bosanskom Novom, dok će na suđenju Dragoljubu Kunarcu, optuženom za zločine u Foči, biti saslušan prvi svjedok Tužilaštva BiH.

Ranko Babić, optužen za zločine u ljeto 1992. na području Prijedora, trebao bi danas da iznese svoju završnu riječ, nakon čega bi to trebale učiniti odbrane Ranka Došenovića i Zdravka Panića.

Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović su optuženi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Dva dana kasnije, 22. aprila, odbrana Duška Zorića, optuženog za zločine u prijedorskom selu Zecovi, iznijet će svoju završnu riječ. Optužen je da je počinio zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim djelima, u julu 1992. u Zecovima. Prema optužnici, u selu je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti.

Istog dana, planirano je da Tužilaštvo BiH iznese završnu riječ u predmetu protiv Dragana Babića i Milivoja Maletića, koji su optuženi za ubistva i nečovječna postupanja nad civilima i ratnim zarobljenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zatočeničkom objektu u Pribiniću kod Teslića. Babić je optužen u svojstvu upravnika od juna do augusta 1992. godine, kao i vojnog policajca tokom septembra i oktobra, a Maletić kao nekadašnji stražar.

U predmetu protiv Bogdana Graba, Sime Ličine, Nedeljka Pilipovića, Žarka Kalinića, Mire Bosančića te Žarka i Jovana Graba, optuženih za zločine u Bosanskom Novom, Državno tužilaštvo bi završnu riječ trebalo iznijeti 23. aprila.

U petak, 24. aprila, planirano je da se sasluša prvi svjedok Optužbe u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, za zločin protiv čovječnosti na području Foče počinjen tokom jula 1992. godine.

Tokom sedmice nastavit će se suđenja za zločine počinjene u Nevesinju, Zvorniku, Sarajevu, Srebrenici, Teočaku, Sokocu te Zenici i Konjicu, javlja BIRN BiH.