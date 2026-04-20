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TEŠANJ

Tučnjava u ugostiteljskom objektu: Uhapšena dva muškarca, jedna osoba teško povrijeđena

Lice K.S. zadobilo teške tjelesne povrede

Događaj prijavljen policiji. Facebook

Piše: Amila Ovčina

20.4.2026

Velika tučnjava izbila je u noći sa petka na subotu, na području Tešnja, u ugostiteljskom objektu.

Ovaj događaj je 19.04.2026. u 01:35 sati prijavljen Policijskoj stanici Tešanj.

Tučnjava je izbila u ugostiteljskom objektu u mjestu Potočani, te je došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj su učestvovali: O.M. rođen 1993. godine, H.Z., rođen 1991. godine, Ć.A., rođen 1987. godine i K.S., rođen 1988. godine, svi iz iz Tešnja kojom prilikom je lice K.S. zadobilo teške tjelesne povrede konstatovane u Službi hitne medicinske pomoći Tešanj.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo „Učestvovanje u tuči“ lica O.M. i H.Z. su lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje te je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Tešanj koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela "Učestvovanje u tuči" - potvrđeno je iz MUP-a ZDK.

# TUČNJAVA
# TEŠANJ
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