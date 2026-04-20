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TRAVNIK

Dijete zadobilo povrede kod ambulante u Rudniku: Beba pala u šaht, Tužilaštvo otvorilo istragu

Postupajući tužitelj u ovoj fazi postupka poduzima službene radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja

Šaht u koji je beba upala. Facebook

Piše: Amila Ovčina

20.4.2026

Kantonalno tužilaštvo Travnik formiralo je predmet o slučaju bebe koja je pala u šaht 11. marta 2026. godine kod ambulante u Rudniku, na području Travnika, saznaje „Dnevni avaz“. Beba, koja je rođena 2024. godine zadobila je povrede prilikom pada.

Službene radnje

- Povodom predmetnog događaja u ovom Tužilaštvu je formiran predmet broj: T06 0 KTA 0039582 26. Postupajući tužitelj u ovoj fazi postupka poduzima službene radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz Kantonalnog tužilaštva Travnik.

Na naše pitanje jesu li roditelji bili prisutni uz dijete, iz Tužilaštva su nam kazali da je roditelj bio prisutan.

- Tužilaštvo u ovoj fazi postupka nema raspoložive informacije o zdravstvenom stanju djeteta – dodali su iz Tužilaštva.

Mještani zabrinuti

Kako je ranije potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona za „Dnevni avaz“, 11. marta 2026. godine u 12.30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila, zaprimljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dijete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede. Tada je beba prebačena u KUM Sarajevo. 

Uviđajne mjere i radnje na mjestu događaja izvršili su policijski službenici OKP-a Policijske uprave Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca, dodali su iz policije.

Prema ranijim informacijama iz medija, navodi se da je šaht dubok gotovo 10 metara, a tamošnji mještani su izrazili zabrinutost zbog toga što se šaht nalazi upravo u blizini ambulante. 

Također, u vrijeme pada djeteta, šaht nije bio ograđen, te je naknadno postavljena plava traka oko njega, kao vid upozorenja za prolaznike.

# TRAVNIK
# ŠAHT
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