U rijeci Savi kod Odžaka pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe

Policijskoj stanici Odžak u nedjelju je prijavljeno da je u mjestu Prud, na rijeci Savi, pronađeno beživotno tijelo za sada nepoznate osobe.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali lokaciju te potvrdili navode prijave.

O svemu je obaviješten dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije, koji je s kriminalističkim tehničarom i mrtvozornikom izašao na teren, gdje je obavljen uviđaj, saopćeno je iz MUP-a Posavskog kantona.

Tokom uviđaja nije bilo moguće utvrditi identitet utopljenika, a mrtvozornik se nije mogao izjasniti o tačnom uzroku smrti.

Po nalogu dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, tijelo je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Orašje radi obdukcije.