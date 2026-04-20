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UŽAS NA SJEVERU BIH

U rijeci Savi kod Odžaka pronađeno beživotno tijelo nepoznate osobe

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali lokaciju te potvrdili navode prijave

Pronađeno tijelo kod Odžaka. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

FENA

20.4.2026

Policijskoj stanici Odžak u nedjelju je prijavljeno da je u mjestu Prud, na rijeci Savi, pronađeno beživotno tijelo za sada nepoznate osobe.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali lokaciju te potvrdili navode prijave.

O svemu je obaviješten dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije, koji je s kriminalističkim tehničarom i mrtvozornikom izašao na teren, gdje je obavljen uviđaj, saopćeno je iz MUP-a Posavskog kantona.

Tokom uviđaja nije bilo moguće utvrditi identitet utopljenika, a mrtvozornik se nije mogao izjasniti o tačnom uzroku smrti.

Po nalogu dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, tijelo je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Orašje radi obdukcije.

# ODŽAK
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# TIJELO
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