Uhapšen muškarac koji je osumnjičen za razbijanje automobila na Alipašinom Polju

Muškarac osumnjičen za uništavanje automobila u sarajevskom naselju Alipašino Polje uhapšen je danas.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je uhapšen muškarac inicijala J. H. (1987. godište), za kojim je tragala Policijska uprava Novi Grad. On se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi.

Podsjetimo, u noći sa subote na nedjelju uništeno je više stakala na automobilima u ulicama Semira Frašte i Nerkeza Smailagića. Vlasnicima je pričinjena znatna materijalna šteta, a fotografije oštećenih vozila ubrzo su počele kružiti društvenim mrežama i vajber grupama stanara.

Osim ovog problema, naselje Alipašino Polje u subotu je potreslo i paljenje jednog automobila kod džamije Kralj Fahd, dok su na istoj lokaciji prethodno zapaljeni kontejneri.