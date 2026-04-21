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Dojavljene bombe u školama u Tuzlanskom kantonu: Sve će biti evakuirane

Poduzimaju se intenzivne mjere na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji pošiljaoca

MUP TK. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

21.4.2026

Na području Tuzlanskog kantona dojavljene su bombe u više škola zbog čega će sve škole u TK biti evakuirane radi vršenja kontradiverzionog pregleda.

- Danas, 21.4.2026. godine u jutarnjim satima Uprava policije MUP TK-a je zaprimila e-mail u kojem se navodi da su u više škola na području Tuzlanskog kantona postavljene eksplozivne naprave. E-mail predmetnog sadržaja upućen je i na adrese više škola u TK. Policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica kao i policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provjere navoda i osiguranja objekata. Poduzimaju se intenzivne mjere na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji pošiljaoca predmetnog e-maila - potvrđeno je iz MUP-a TK.

# MUP TK
# DOJAVE O BOMBAMA
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