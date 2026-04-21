Darko Elez izašao na slobodu: Njegovo puštanje podiglo na noge bezbjednosne službe širom Balkana

Darko Elez (42) je od danas slobodan čovjek.

On je, kako saznaje Telegraf.rs, rano jutros izašao iz ćelije KPZ Sremska Mitrovica.

Nakon izdržane petnaestogodišnje kazne na koju je osuđen u Bosni i Hercegovini, a koju je po sopstvenoj želji do kraja odslužio u Srbiji, Elez je napustio zatvorsku jedinicu.

Njegovo puštanje na slobodu podiglo je na noge bezbjednosne službe širom Balkana. Razlog za to nije samo njegova prošlost, već i činjenica da je Elez bio ključna karika u povezivanju kriminalnih grupa od Sarajeva, preko Istočnog Sarajeva, pa sve do Beograda i Kotora.

Uspon Eleza

Kriminalni put Darka Eleza počeo je devedesetih godina na Palama, prvobitno kroz šverc akcizne robe.

Međutim, ambicije mladog Paljanina brzo su prerasle okvire sitnog kriminala. Formirao je grupu koja je funkcionisala po strogim vojnim pravilima, a njegov uspon obilježio je najkrvaviji sukob u historiji bosanskog podzemlja – rat sa kumom Đorđem Ždralom.

Nekada nerazdvojni saradnici, postali su zakleti neprijatelji, a prema zvaničnim i nezvaničnim verzijama, jabuka razdora bila je bivša misica fotogeničnosti BiH, Slobodanka Tošić. Sukob je rezultirao brojnim sačekušama i pokušajima atentata na ulicama Istočnog Sarajeva, koji su godinama sijali strah među građanima.

Elez je bio centralna figura najobimnijeg procesa protiv organizovanog kriminala u BiH, poznatog kao „Lutka“. Optužnica ga je teretila za:

Organizovana ubistva i pokušaje ubistva rivala;

Spektakularne pljačke: Među kojima je najpoznatija ona iz 2006. godine, kada je iz transporta Privredne banke Sarajevo ukradeno 2,2 miliona evra;

Razbojništva i iznude: Koje su sprovođene uz ekstremnu brutalnost.

Preokret se dogodio 2021. godine kada je Elez, nakon izručenja iz Srbije u BiH, sklopio sporazum o priznanju krivice. Pristao je na kaznu od 15 godina zatvora i saradnju sa tužilaštvom, što su mnogi u podzemlju protumačili kao potencijalnu opasnost po druge visokorangirane kriminalce.

Veza sa Belivukom i „Kavačkim klanom“

Tokom posljednjih godina, ime Darka Eleza neraskidivo se vezivalo za Veljka Belivuka i vođu kavačkog klana Radoja Zvicera. Operativni podaci ukazivali su na to da su Elez i Belivuk planirali strateško spajanje svojih grupa kako bi uspostavili apsolutnu kontrolu nad narko-tržištem i likvidacijama u regionu.

Vjeruje se da je upravo Elezovo hapšenje u beogradskom naselju Batajnica, u decembru 2020. godine, bilo „početak kraja“ koji je kasnije doveo do hapšenja Belivukove ekipe u Ritopeku.

Elez je kaznu izdržavao u Srbiji po sopstvenom zahtjevu, nakon što su u BiH obustavljene istrage za nova ubistva iz 2018. i 2019. godine. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, čime su se danas stekli zakonski uslovi za njegovo otpuštanje.

Iako je zvanično odslužio svoj dug društvu, bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da je Elez čovjek koji „previše zna“. Njegov povratak na slobodu postavlja pitanje – da li se jedan od najopasnijih ljudi Balkana povlači u ilegalu ili će njegovo prisustvo ponovo promiješati karte u već uzavrelom sukobu balkanskih klanova?