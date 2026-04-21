Ismet Porobić osuđen na godinu zatvora zbog napada na Nives Arnautović, izrečena i zabrana prilaska

Ismet Porobić osuđen je na 12 mjeseci zatvora zbog brutalnog napada na Nives Arnautović, kćerku poduzetnice i bivše počasne konzulice Bosne i Hercegovine u Australiji, Đemile Talić Gabriel, koji se dogodio početkom decembra prošle godine.

Općinski sud u Sarajevu proglasio je Porobića krivim te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Uz zatvorsku kaznu, određena mu je i sigurnosna mjera zabrane približavanja i komunikacije sa žrtvom u periodu od pet godina.

– Nadamo se da će ovakav ishod ohrabriti i druge žrtve nasilja u porodici da prijave zločine, kako bi počinioci bili privedeni pravdi i snosili posljedice svojih djela. U tom cilju pokrećem Fondaciju „Bambini“, koja će pružati podršku žrtvama nasilja u porodici, u početku kroz edukaciju o pravnim i proceduralnim aspektima, a kasnije i kroz širenje usluga podrške te zagovaranje zakonodavnih reformi – izjavila je Đemila Talić Gabriel.