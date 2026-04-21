Ismet Porobić osuđen na godinu zatvora zbog napada na Nives Arnautović, izrečena i zabrana prilaska

Ismet Porobić osuđen je na 12 mjeseci zatvora zbog brutalnog napada na Nives Arnautović, kćerku poduzetnice i bivše počasne konzulice Bosne i Hercegovine u Australiji, Đemile Talić Gabriel, koji se dogodio početkom decembra prošle godine.
Općinski sud u Sarajevu proglasio je Porobića krivim te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Uz zatvorsku kaznu, određena mu je i sigurnosna mjera zabrane približavanja i komunikacije sa žrtvom u periodu od pet godina.
– Nadamo se da će ovakav ishod ohrabriti i druge žrtve nasilja u porodici da prijave zločine, kako bi počinioci bili privedeni pravdi i snosili posljedice svojih djela. U tom cilju pokrećem Fondaciju „Bambini“, koja će pružati podršku žrtvama nasilja u porodici, u početku kroz edukaciju o pravnim i proceduralnim aspektima, a kasnije i kroz širenje usluga podrške te zagovaranje zakonodavnih reformi – izjavila je Đemila Talić Gabriel.
Njena kćerka Nives Arnautović ističe da je period nakon pretrpljenog nasilja bio izuzetno težak i traumatičan, ali i podsjetnik na važnost pravde i podrške.
– Ono što sam preživjela nije bilo nimalo bezazleno. Bila sam žrtva brutalnog fizičkog napada, tokom kojeg sam bila zatočena u vlastitom stanu, uz prijetnje nožem i višesatno nasilje. Uspjela sam pobjeći i od tada se nikada nisam vratila u taj stan. Ovo nije lak proces ni za jednu žrtvu, traženje pravde zahtijeva ogromnu snagu i odlučnost. Važno je ustrajati, jer osobe koje čine ovakva djela ne smiju ostati na slobodi. Također smatram da svako ko svjesno podržava takve osobe indirektno podržava nasilje u porodici – kazala je Arnautović.
Dodala je da veliku zahvalnost duguje svom advokatu Ameru Homarcu, koji ju je profesionalno zastupao tokom cijelog procesa, kao i svojoj porodici i prijateljima.
– Posebno zahvaljujem majci Đemili Gabriel i ocu Chrisu Gabrielu, kao i svima koji su bili uz mene u najtežim trenucima. Zahvalna sam i svjedocima na njihovoj hrabrosti, kao i svom psihijatru na stručnoj pomoći. Vjerujem da ću uz podršku najbližih pronaći snagu da nastavim dalje. Važno je istaći da su institucije sistema uradile svoj posao, sudovi su me zaštitili i donijeli pravdu – poručila je Arnautović.