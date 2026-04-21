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CRNA GORA

Rožajac Vehid Murić osumnjičen za trostruko ubistvo u Podgorici: Ubio prijatelje s kojima je radio na građevini

Zločin se ne povezuje s obračunom kriminalnih grupa

Vehid Murić. Uprava policije Crne Gore

S. S.

21.4.2026

Policija traga za Rožajcem Vehidom Murićem, koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo, a vjeruje se da je zločin u iznajmljenom stanu počinjen tokom noći.

Osumnjičeni Rožajac, kako vjeruje policija, usmrtio je tri druga, s kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao, prenijele su Vijesti.

- Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su porijeklom iz Rožaja - saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama, kako piše u saopštenju, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. Osumnjičeni Rožajac sinoć je nakon zločina, kako se vjeruje, otišao u rodni grad gdje je u porodičnoj kući počinio i nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a potom je otkriven zločin u Podgorici.

Za osumnjičenim se intenzivno traga. "Vijesti" u policiji saznaju da su među ubijenima braća iz Rožaja Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

Zločin se ne povezuje s obračunom kriminalnih grupa.

# PODGORICA
# ROŽAJE
# VEHID MURIĆ
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