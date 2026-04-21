Velika akcija u Crnoj Gori: Uhapšeni egzekutori škaljarskog klana

U velikoj akciji Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori uhapšena su najmanje tri pripadnika škaljarskog klana, osumnjičena za niz teških krivičnih djela, uključujući više ubistava počinjenih u protekloj deceniji.

Prema informacijama Vijesti.me, među uhapšenima su Mališa Bubanja i Predrag Đuričković, kao i još jedna osoba iz Tivta. Istražitelji ih dovode u vezu s najmanje šest likvidacija, koje su, kako se sumnja, izvršene na izuzetno brutalan način, kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu.

Tokom akcije policija je blokirala dijelove Bara, posebno kvart na izlazu prema Ulcinju, gdje su vršeni pretresi stanova, kuća i drugih objekata. Nakon hapšenja, osumnjičeni su privedeni u prostorije SPO-a, a očekuje se njihovo saslušanje u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Iz SDT-a je potvrđeno da se radi o sumnjama za organizovani kriminal i više krivičnih djela teškog ubistva, te da će javnost biti naknadno obaviještena o daljim koracima u istrazi.