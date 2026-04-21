Golim rukama ugušio suprugu i sina: Vrhovni sud FBiH odlučuje o slučaju Emira Selimovića

Sjednica Vijeća Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine održana je jučer u predmetu protiv optuženog Emira Selimovića kojem se na teret stavlja dvostruko ubistvo njegove supruge Inele i sina (2011.) koje se dogodilo u Kalesiji, u februaru 2025. godine.
- Održana je sjednica Vijeća, po žalbi – kratko je za “Dnevni avaz” kazao advokat Selimovića, Zijad Babajić, dodajući da više informacija za sada ne može kazati.
Ranije je advokat uložio žalbu, a konačnu odluku će donijeti Vrhovni sud FBiH.
Prvostepena presuda
Podsjetit ćemo da je Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Emira Selimovića, zbog dva krivična djela Ubistvo na podmukao način, učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina (2011.), donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Prvostepena presuda je izrečena u septembru 2025. godine.
Sud je optuženom za krivično djelo ubistvo na podmukao način počinjeno na štetu supruge I. S. izrekao kaznu dugotrajnog zatvora od 44 godine, za krivično djelo ubistvo na podmukao način u odnosu na oštećenog maloljetnog sina, kaznu dugotrajnog zatvora od 44 godine, te ga primjenom odredbi o sticaju osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina.
Selimović je oglašen krivim što je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, zagušenjem, ubio suprugu i maloljetnog sina.
Cijela država bila je na nogama kada se dogodio ovaj stravičan zločin, s obzirom na to da je ubica bio nekoliko dana u bjekstvu, a na razne načine pokušao je “obmaniti” policiju.
Emir Selimović pobjegao je s mjesta zločina automobilom marke Škoda, bh. registarskih oznaka.
Tokom njegovog bjekstva, pojedini građani su prijavljivali policiji kako je viđen u Čelincu, pa u Drenovi.
Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a RS, ronilački timovi bili su angažovani na pretrazi jezera Drenova.
Napuštena vikendica
On je ostavio automobil i lične stvari na obali jezera Drenova. Tu je ostavljena i prazna flaša solne kiseline, zbog čega se pretraživalo jezero u uvjerenju da je počinio samoubistvo.
Selimović se krio u napuštenoj vikendici, ali su ga uočili mještani koji su pozvali policiju. Selimović je uhapšen 17. februara na području Gronje Mravice kod Prnjavora. Nakon hapšenja je sproveden u Dom zdravlja na pregled.
Selimović se ranije izjasnio da nije kriv za ova dva ubistva.
U Kalesiji je 15. februar bio proglašen i Danom žalosti zbog dvostrukog ubistva, kada je klanjana dženaza i obavljen ukop sinu i majci.