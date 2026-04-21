Golim rukama ugušio suprugu i sina: Vrhovni sud FBiH odlučuje o slučaju Emira Selimovića

Sjednica Vijeća Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine održana je jučer u predmetu protiv optuženog Emira Selimovića kojem se na teret stavlja dvostruko ubistvo njegove supruge Inele i sina (2011.) koje se dogodilo u Kalesiji, u februaru 2025. godine.

- Održana je sjednica Vijeća, po žalbi – kratko je za “Dnevni avaz” kazao advokat Selimovića, Zijad Babajić, dodajući da više informacija za sada ne može kazati.

Ranije je advokat uložio žalbu, a konačnu odluku će donijeti Vrhovni sud FBiH.

Prvostepena presuda

Podsjetit ćemo da je Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Emira Selimovića, zbog dva krivična djela Ubistvo na podmukao način, učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina (2011.), donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim, te mu izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.

Prvostepena presuda je izrečena u septembru 2025. godine.