Rasimu Dostoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog postupajućeg federalnog tužioca, produžio je pritvor Rasimu Dostoviću za dva mjeseca.

Dostovića su, u martu 2026. godine, uhapsila ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, a zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380 stav 2 KZ FBiH u vezi s članom 55 KZ FBiH.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja.

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.