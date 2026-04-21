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NA PRIJEDLOG TUŽIOCA

Rasimu Dostoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Dostovića su, u martu 2026. godine, uhapsila ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Rasim Dostović. Screenshot

A. O.

21.4.2026

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog postupajućeg federalnog tužioca, produžio je pritvor Rasimu Dostoviću za dva mjeseca.

Dostovića su, u martu 2026. godine, uhapsila ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, a zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380 stav 2 KZ FBiH u vezi s članom 55 KZ FBiH.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja.

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.

# VRHOVNI SUD FBIH
# POSKOK
# RASIM DOSTOVIĆ
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