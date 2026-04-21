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STRAVIČAN ZLOČIN

Oglasila se tužiteljica o trostrukom ubici: Još uvijek se traga za počiniocem, ne znamo motiv

U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem, kazala je Đerić

Danka Đerić. Jovana Raičević / Pobjeda.me

A. O.

21.4.2026

Uviđaj trostrukog ubistva koji se dogodio na Starom aerodromu u Podgorici je završen, a tužiteljica Višeg državnog tužilaštva Danka Đerić saopćila je novinarima da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

- Traga se izvršiocem ovog krivičnog djela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem - kazala je Đerić.

Prema saznanjima Pobjede, osumnjičeni za ovaj zločin Vehid Murić je, kako se sumnja, žrtve ubio prethodne noći nakon čega je otišao za rodno Rožaje gdje je, navodno, izvršio nasilje nad svojom majkom nakon čega je pobjegao.

Slučaj nasilja je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavila porodica osumnjičenog nakon čega je otkriveno da je počinio zločin u Podgorici.

Da su pronađena tri tijela, policiji je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavljeno danas oko 13 sati.

Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, porijeklom iz Rožaja.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mjesta, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mjera i radnji javnost će biti blagovremeno obaviještena. Uzimajući u obzir da se radi o mjerama prvog zahvata, molimo medije da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija - saopćeno je ranije iz Uprave policije Crne Gore.

# UBISTVO
# PODGORICA
# VEHID MURIĆ
# DANKA ĐERIĆ
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