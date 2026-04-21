Oglasila se tužiteljica o trostrukom ubici: Još uvijek se traga za počiniocem, ne znamo motiv

Uviđaj trostrukog ubistva koji se dogodio na Starom aerodromu u Podgorici je završen, a tužiteljica Višeg državnog tužilaštva Danka Đerić saopćila je novinarima da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

- Traga se izvršiocem ovog krivičnog djela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem - kazala je Đerić.

Prema saznanjima Pobjede, osumnjičeni za ovaj zločin Vehid Murić je, kako se sumnja, žrtve ubio prethodne noći nakon čega je otišao za rodno Rožaje gdje je, navodno, izvršio nasilje nad svojom majkom nakon čega je pobjegao.

Slučaj nasilja je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavila porodica osumnjičenog nakon čega je otkriveno da je počinio zločin u Podgorici.