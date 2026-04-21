Video / Ovdje je Vehid Murić ubio trojicu prijatelja, pa otišao kući i pretukao majku

U podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodilo se trostruko ubistvo, a zločin je potvrđen iz policije. Prema dostupnim informacijama, tri muškarca ubijena su u kući u Zmaj Jovinoj ulici, gdje su živjeli kao podstanari. Njihova tijela pronašla je žena koja je došla provjeriti zbog čega se ne javljaju.

Policija traga za Vehidom Murićem (25), koji se sumnjiči za ovo teško krivično djelo, ali za sada nije precizno utvrđeno kada se zločin dogodio. Iz Uprave policije saopćeno je da su na području Podgorice pronađena tri beživotna tijela punoljetnih muškaraca čiji je identitet poznat, te da policija, u saradnji s drugim bezbjednosnim službama i nadležnim tužilaštvom, preduzima sve mjere kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja.

Dosadašnja saznanja ukazuju da zločin nije povezan s djelovanjem kriminalnih grupa, a policija raspolaže informacijama o osumnjičenom i intenzivno traga za njim. Sumnja se da su ubistvima prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog, a potvrđeno je da su svi porijeklom iz Rožaja.