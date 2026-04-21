Policija objavila fotografije osumnjičenog za trostruko ubistvo: Mole građane da im se jave ako bilo šta znaju

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije Vehida Murića (25), koji se sumnjiči za trostruko ubistvo počinjeno u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U saopćenju navode da u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na njegovom lociranju.
Iz te institucije je prethodno rečeno da je taj 25-godišnji Rožajac osumnjičen da je lišio život braću Denisa (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).
- Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - saopćeno je iz policije.