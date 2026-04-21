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VEHID MURIĆ

Policija objavila fotografije osumnjičenog za trostruko ubistvo: Mole građane da im se jave ako bilo šta znaju

Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, saopćeno je iz policije

Vehid Murić. Uprava policije Crne Gore

A. O.

21.4.2026

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije Vehida Murića (25), koji se sumnjiči za trostruko ubistvo počinjeno u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U saopćenju navode da u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na njegovom lociranju.

Iz te institucije je prethodno rečeno da je taj 25-godišnji Rožajac osumnjičen da je lišio život braću Denisa (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).

- Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - saopćeno je iz policije.

# PODGORICA
# CRNA GORA
# UPRAVA POLICIJE CRNE GORE
# VEHID MURIĆ
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