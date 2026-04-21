Policija objavila fotografije osumnjičenog za trostruko ubistvo: Mole građane da im se jave ako bilo šta znaju

Uprava policije Crne Gore objavila je fotografije Vehida Murića (25), koji se sumnjiči za trostruko ubistvo počinjeno u podgoričkom naselju Stari aerodrom. U saopćenju navode da u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na njegovom lociranju.

Iz te institucije je prethodno rečeno da je taj 25-godišnji Rožajac osumnjičen da je lišio život braću Denisa (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).