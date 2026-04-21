Otkriven maloljetnik iz Ljubuškog: Lažno dojavio da je u školi postavljena bomba

Brzom i učinkovitom reakcijom policijskih službenika PU Ljubuški i Sektora kriminalističke policije MUP-a Ljubuški u saradnji s Federalnom upravom policije - Odjel za borbu protiv računalnog kriminaliteta i Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH uspješno su rasvijetljena krivična djela "Lažno prijavljivanje" iz članka 347. i "Ugrožavanje sigurnosti" iz članka 183. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine počinjena tokom jučerašnjeg dana na području Ljubuškog.

Jučer je zaprimljena prijava o prijetećoj e-mail poruci upućenoj Srednjoj strukovnoj školi Ruđera Boškovića u Ljubuškom.

U poruci je navedeno da je u školi postavljena eksplozivna naprava.

Kako navode iz policije, po zaprimljenoj prijavi policijski službenici su odmah izašli na mjesto događaja, izvršili evakuaciju učenika i uposlenika, te osigurali prostor do dolaska policijskih službenika Odsjeka za krim tehniku i Protueksplozivnu zaštitu MUP-a ZHK.

Pregledom objekta i okolnog prostora nisu pronađene eksplozivne naprave. Provedenim operativnim i kriminalističkim radnjama, u saradnji s nadležnim tužilaštvom i navedenim sigurnosnim agencijama, utvrđeno je da se u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela može dovesti maloljetna osoba s područja Ljubuškog.

Daljim postupanjem, uz prisustvo roditelja, ista je pronađena i nad njom je izvršen obavijesni razgovor, kojom prilikom je priznala slanje sporne e-mail poruke. Uprava policije MUP-a ZHK posebno upozorava da je krivično djelo Lažno prijavljivanje i krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, uključujući putem elektroničkih komunikacija, zaprijećena kazna po 5 godina zatvora. Takva ponašanja izazivaju paniku, ugrožavaju osjećaj sigurnosti građana i dovode do nepotrebnog angažiranja velikog broja hitnih službi. Naglašavamo da počinitelji ovakvih djela, neovisno o tome radi li se o maloljetnim osobama, snose zakonom propisane posljedice, uključujući kaznene sankcije i druge mjere predviđene važećim zakonodavstvom, poručuju iz policije.

Uprava policije MUP-a ZHK nastavit će odlučno djelovati i poduzimati sve zakonom predviđene mjere s ciljem zaštite sigurnosti građana, te neće tolerirati bilo kakve zlouporabe koje dovode u pitanje javni red i mir.