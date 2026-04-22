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RODITELJI ZABRINUTI

Dojavljene bombe u školama na području Kantona Sarajevo

Učenici su evakuirani iz objekata gdje je stigla dojava

MUP KS. Avaz

Dž. R.

22.4.2026

Redakciji "Avaza" javili su se zabrinuti roditelji koji su naveli da je u školama koje pohađaju njihova djeca, na području Kantona Sarajevo, stigla dojava o postavljenim bombama.

Prema nezvaničnim infromacijama, učenici su evakuirani iz objekata gdje su stigle dojave, a policija provodi kontradiverzioni pregled.

Prethodnih dana su stizale slične dojave u tržne centre SCC i Alta, ali i brojne osnovne i srednje škole i bolnice.

Također, dojave su bile i u drugim kantonima.

Podsjetimo da je Vlada KS ranije usvojila Protokol za krizno postupanje prilikom dojava bombe u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS čiji sadržaj je strogo povjerljiv i dostupan samo institucijama koje su učestvovale u njegovom stvaranju i onima na koje se odnosi.

# DOJAVA O BOMBI
# ŠKOLE
# KANTON SARAJEVO
# MUP KS
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