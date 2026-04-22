Dojavljene bombe u školama na području Kantona Sarajevo

Redakciji "Avaza" javili su se zabrinuti roditelji koji su naveli da je u školama koje pohađaju njihova djeca, na području Kantona Sarajevo, stigla dojava o postavljenim bombama.

Prema nezvaničnim infromacijama, učenici su evakuirani iz objekata gdje su stigle dojave, a policija provodi kontradiverzioni pregled.

Prethodnih dana su stizale slične dojave u tržne centre SCC i Alta, ali i brojne osnovne i srednje škole i bolnice.

Također, dojave su bile i u drugim kantonima.

Podsjetimo da je Vlada KS ranije usvojila Protokol za krizno postupanje prilikom dojava bombe u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS čiji sadržaj je strogo povjerljiv i dostupan samo institucijama koje su učestvovale u njegovom stvaranju i onima na koje se odnosi.