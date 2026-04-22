Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Poginula jedna osoba

U Rajlovcu je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kombi udario u betonski stub, a jedna osoba izgubila je život.

- Dana 22.04.2026. godine u 07:50 sati PU Novi Grad - PO Rajlovac prijavljeno je da je u ulici Rajlovačka cesta, Novi Grad, na neutvrđen način došlo do skretanja sa kolovoza i udara u betonski stub motornog vozila - kombija, kojim je upravljao vozač, star 61 godinu, čiji je identitet utvrđen. U 08.20 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt vozača - potvrđeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj je u toku.