Svjedokinja na suđenju za ubistvo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića: "Muški glas je rekao gospođo, ubiše vam policajce"

U nastavku glavnog pretresa pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu protiv optuženih Save Marinkovića i Aleksandra Macana danas su pristupili svjedoci. Dolazak majke Marinkovića Majka optuženog Marinkovića, Vesna Marinković ranije je pozivana, te je danas potvrdila da je u srodstvu s optuženim. Sutkinja Belma Čano-Sejfović upoznala je svjedokinju da ima pravo odbiti svjedočenje. Marinković je pristala svjedočiti u ovom ponovljenom postupku te je utvrđeno da ostaje kod ranijeg iskaza. Ona je svjedočila 14.05.2024. godine. Odbrana, Tužilaštvo i Sud nisu imali pitanja za nju. Saznanja o automobilu Svjedokinja Azra Kurić danas je pristupila također ročištu, a riječ je o uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Radi zapisnika potvrdila je da je policijski službenik, te da nije u zavadi s optuženima. Advokat Macana, Duško Tomić, upitao je Kurić da li je napredovala u svom poslu, odnosno na poziciji, što je svjedokinja potvrdila. Upitao ju je i da li joj je poznato da je Mario Kvesić (op.a. u to vrijeme policijski službenik) ostavio dva živa metka, na šta je svjedokinja odgovorila negativno. Advokat Radivoje Lazarević koji zastupa Savu Marinkovića, upitao je svjedokinju o saznanju o vozilima, odnosno koja su se vozila pominjala kada se dogodilo ubistvo, na šta je ona odgovorila, tamno vozilo, najvjerovatnije Golf. - Je l' pomenut džip – upitao je Lazarević. - Ja koliko znam, nije – rekla je svjedokinja. Pokušaj krađe vozila Upitao je također i da li joj je poznat pokušaj krađe vozila 23.10., na šta je odgovorila da se ne sjeća.

Također, pitao je i da li je imala neposredna saznanja o ubistvu policajaca, gdje je kazala da je tokom svoje smjene zaprimila prijavu i poslala kolege na lice mjesta. U smjeni je bila sa kolegom Hubijarem Velidom. Svjedokinja je da je tada sačinila službenu zabilješku. Dodala je da su tokom smjene radili redovne poslove te da je telefon zazvonio na 122, a prijavu su zaprimili od građanina. - Jedan muški glas je rekao: „Gospođo, ubiše vam policajce“ – rekla je svjedokinja. Svjedokinja je izjavila da je ekipa stigla na teren brzo s obzirom da je bilo gluho doba noći, a na terenu je bio rukovodilac koji joj je saopćio kako misli da je policajac Adis Šehović ubijen, dok je Davor Vujinović davao znakove života. Rukovodilac joj je rekao da pozove hitnu, što je ona i uradila. Advokat je upitao da li je policija pozivala da da izjavu, na šta je odgovorila da nije bila pozivana. Snimanje dokumentarnog filma Sava Marinković upitao je svjedokinju vezano za njeno davanje izjave u dokumentarnom filmu za emisiju „Slučajevi X“, da li je davala izjavu, što je svjedokinja potvrdila. - Kažete da Vas niko nije pozvao... – upitao je Marinković, aludirajući na policiju, uslijed čega je sutkinja prekinula optuženog. Svjedokinja je istakla kako je to bio film koji je odobren te je ponovila da nije bila pozivana da da izjavu u policijske službe, odnosno agencije i izjavu je dala samo pred Sudom. Tužiteljica Aida Topalović svjedokinju je ispitivala vezano za automobil, odnosno osvrnula se na izjavu svjedokinje da je vozilo koje je se nalazilo na licu mjesta bilo Golf. Svjedokinja je potom istakla da su „navodno došli do saznanja da bi mogao biti Seat“. Tužiteljica je prigovorila na pitanje odbrane, a vezano za pitanje o džipu, dok je advokat Marinkovića prigovorio na pitanje tužiteljice. Advokat Macana, Duško Tomić, pokušao je upitati svjedokinju vezano za pomenuti dokumentarni film, uslijed čega ga je sutkinja prekinula te upitala svjedokinju koje je radnje poduzela te noći. Svjedokinja je izjavila da je obavještavala svakoga koga je morala, a određena saznanja o ubistvu policajaca je dobila u razgovoru s kolegama.

Mario Kvesić danas je također svjedočio pred Sudom. On je ranije saslušan 11.06.2024. godine i svjedok je odbrane Macana. Kvesić je izjavio da je penzioner. S obzirom da je u sudnici bilo prisustvo javnosti i medija, sutkinja mu je postavila tehničko pitanje, a vezano za dozvolu snimanja njegovog lika, što je on odbio. Potom je advokat Tomić reagovao kazavši da sada svjedok ne da da mu se snima lice, a bio je pričljiv na Dosjeu X. Upitao ga je što ne dopušta sada snimanje. Sutkinja je istakla da se svjedok ne saslušava na okolnosti filma. - Njegovo pravo je da se ne snima – izjavila je sutkinja. Ponovo se obratio Tomić. - Što ste ubacili dva živa metka na lice mjesta? Ko Vam je to dozvolio? Plašite li se svjedočiti? Prošli put niste zabranili kameru, sad jeste – rekao je Tomić. Od ovog svjedoka uzeo se raniji iskaz u obzir. Supruga odbila svjedočenje Potom je kao još jedan svjedok pristupila Marijana Savčić-Macan, supruga optuženog Aleksandra Macana.

Konstatovano je da je ova svjedokinja u ranijem postupku saslušana 12.06.2024. godine. Potvrdila je da ima srodničke veze s optuženim, odnosno da mu je supruga. Danas je izjavila da neće svjedočiti, s toga se neće preuzimati iskaz svjedoka. Razgovarano je i o svjedocima koji su nedostupni Sudu, o svjedokinji koja je navodno stjuardesa, kako kaže advokat Marinkovića, a koji smatra da je ta svjedokinja značajna za odbranu. Dodao je da će tražiti njeno saslušanje, a za ovu svjedokinju se navodi da se odselila.